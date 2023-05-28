أوضح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، الدكتور محمد المقهوي، المراحل التى يمر فيها مدمن المخدرات وأخطر مرحلة منها.

وقال الدكتور محمد المقهوي، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن المرحلة الأولى في الإدمان هي التجربة أو الفضول، ثم رغبة في إعادة التجربة، ثم مرحلة التعود.

وأشار إلى أن بعدها مرحلة الإدمان وهي أخطر مرحلة حيث يبحث الشخص عن تخفيف الألم من خلال الاستمرار في التعاطي وزيادة الجرعات وتغيير المادة المستخدمة.