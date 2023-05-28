أوضح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، الدكتور محمد المقهوي، المراحل التى يمر فيها مدمن المخدرات وأخطر مرحلة منها.
وقال الدكتور محمد المقهوي، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن المرحلة الأولى في الإدمان هي التجربة أو الفضول، ثم رغبة في إعادة التجربة، ثم مرحلة التعود.
وأشار إلى أن بعدها مرحلة الإدمان وهي أخطر مرحلة حيث يبحث الشخص عن تخفيف الألم من خلال الاستمرار في التعاطي وزيادة الجرعات وتغيير المادة المستخدمة.
#صباح_السعودية | ما المراحل التى يمر فيها مدمن المخدرات؟ وما أخطر مرحلة؟ استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان د.محمد المقهوي يُجيب. @dr_muqahwi | #قناة_السعودية pic.twitter.com/AI0jWd8oDq
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 28, 2023
أخطر مرحلة يمر بها العلم والعالم اتدرون انها مرحلتكم هذه
لا حقيقة للتركيب الإلكتروني ولا وجود للوحدة تحت الذرية في التركيب الذري
انتبهوا .. قبح الله الجهل وأهله
الوحدات المغناطيسية هي وحدات مناظرة للمجموع الذري
كفاية جهل مركب وتجاهل متعمد وجهالة معتمدة