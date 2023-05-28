علقت الفنانة المصرية دينا الشربيني على ما تردد في الآونة الأخيرة، عن وجود علاقة عاطفية تجمع بينها وبين تامر حسني.

ونفت دينا الشربيني تلك الأنباء قائلة: “لم أشاهد أي من هذه الشائعات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عني أنا وتامر حسني، مافيش ربط أي حاجة، الناس يتكلموا عادي، ومش فارقة معايا الـMemes اللي بيعملونها، هذا بالضبط ما أكرهه في هذه المواضيع”

وأشارت إلى أن تلك الشائعات يمكن أن تؤثر على حياتها الخاصة على الرغم من كونها لا تهتم بهذا الحديث.

وبدأت تلك الشائعات منذ إعلان دينا الشربيني الانضمام إليها في بطولة فيلم تاج الذي يجري تصويره حالياً.

اقرأ أيضا