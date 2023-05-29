يعد فول الصويا ومنتجاته من الأغذية العالية نسبياً بالسعرات الحرارية، ولذلك فإن تناوله بشكل معتدل قد يساعد على التسمين، ولكن المدهش أيضاً أنه يمكن أن يناسب النساء اللواتي تتبعن الأنظمة الغذائية محدّدة السعرات الحرارية والخاصة بفقدان الوزن.

وقالت الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج، أن “فول الصويا يعتبر من الأطعمة الغذائية الصحية التي قد يتم اللجوء إليها بسبب فوائدها المنوّعة بفضل محتواها الغني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم عامة”.

وأضافت: “والتي تفيد في زيادة الوزن الصحية أو التسمين. بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتواجد بعدّة أشكال حتى على شكل مكملات غذائية”.