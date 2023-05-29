أوضح المدرب تركي القحطاني، أضرار الإفراط في تناول البروتين، لافتًا إلى أنها قد ترفع إنزيمات الكبد.

وقال تركي القحطاني، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن البروتين آمن لكل الأشخاص لكن يجب أن تعرف كم احتياجك منه، مضيفًا أنها تنقسم إلى قسمين، أحدهما للضخامة والآخر للعضل الصافي.