أوضح المدرب تركي القحطاني، أضرار الإفراط في تناول البروتين، لافتًا إلى أنها قد ترفع إنزيمات الكبد.
وقال تركي القحطاني، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن البروتين آمن لكل الأشخاص لكن يجب أن تعرف كم احتياجك منه، مضيفًا أنها تنقسم إلى قسمين، أحدهما للضخامة والآخر للعضل الصافي.
#صباح_السعودية | ما أضرار الإفراط في تناول البروتين؟ المدرب تركي القحطاني يوضح. #قناة_السعودية pic.twitter.com/BgK030WONr
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 29, 2023
#صباح_السعودية | لمعرفة احتياجنا من البروتين، وطرق حفظه مع المدرب تركي القحطاني👇 . #قناة_السعودية pic.twitter.com/IchKWbRz2z
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 29, 2023
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