كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرشحين من المتقدمين على الوظائف البيطرية بنظام التعاقد والمُعلن عنها بتاريخ 1444/10/13هـ عبر موقع الوزارة وموقع (أي وظيفة)؛ وذلك لحضور المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم وذلك بعد التحقق من نتائج الترشيح للمقابلة الشخصية.

وأفادت الوزارة بأن مواعيد المقابلات الشخصية ستكون ابتداءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 10-11-1444هـ الموافق 30-05-2023م، بالرياض – مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة – طريق الملك عبد العزيز.

أوضحت الشركة بعض التعليمات العامة:

1: مُراعاة الحضور في الموعد حسب اليوم والوقت المُحدد، يلتزم المرشحين بإحضار ما يلي:

– السيرة الذاتية مُحدثة.

– أصل الهوية الوطنية + صورة منها.

– أصل وثيقة التخرج + صورة منها.

– إرفاق مُعادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج.

– إرفاق جميع المستندات الخاصة باختبارات اللغة الإنجليزية (إن وجدت).

وللاستعلام عبر الموقع .