أقدم زوج في مصر على دفن زوجته حية طمعًا في الأموال الخاصة بها؛ حيث روت الزوجة المجني عليها الواقعة بعد إنقاذها، لافتة إلى إنها تعمل ممرضة، وأنها كانت تعمل في الخارج، و كانت تحصل على أموال كثيرة.

وقالت أن زوجها كان يطالبها طوال الوقت بالسفر من أجل إرسال الأموال، مضيفة أنها في يوم حدث خلال بينها وبين زوجها، بسبب رفضها السفر، فقرر التخلص منها، وقام بوضع منوم في العصير، وبعد ذلك قام بدفنها في المقابر.

وأشارت إلى أنها ظلت لمدة يومين في المقابر، وبعد صراخ و نداءات كثيرة جاء لها ثلاث شباب، في اليوم الثالث وفتح لها باب المقبرة وخرجت، بينما زوجها استخرج لها شهادة وفاة، وتصريح بالدفن، فيما بعد الإفاقة من المادة التى وضعها زوجها لها في العصير، وجدت نفسها في المقبرة، وأنها شعرت أنها ماتت في الحقيقة.

وذكرت أن لديها 4 أولاد من زوجها، وأن زوجها قام بحلق شعرها، و كان يعذبها، وكان يضع ثوم على الجرح، مؤكدة أن نجلتها هي من انقذتها، بعد الاتصال بالشرطة، بحسب “العربية”.