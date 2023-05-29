استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين، عبود بن بروك الراشدي وأبناءه، والذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، يرافقهم الشيخ محمد بن صالح بن كلوت.

وقال أمير المنطقة الشرقية إن ديننا الحنيف أكد على التراحم والعفو والإصلاح بين الناس، مثمناً تنازل ورثة القتيل رحمه الله لوجه الله تعالى، سائلاً الله أن يثيبهم ويكتب لهم الأجر على عتق رقبة الجاني لوجه الله.

وأضاف: “بلادنا منذ أن أسست وهي تكفل الحقوق وتحكم بشريعة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحب الحق سلطان في حقه، والعفو من شيم الكرام وأجره عظيم في الدنيا والآخرة”.

وقد تنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص وقاموا بعتق رقبة الجاني رغبة في العفو واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية والتي سعت في الصلح حتى تم العفو ولله الحمد.