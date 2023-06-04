ظهر مخلوق غريب في ولاية كارولاينا الأمريكية مما أثار دهشة الخبراء، ورجح البعض أنه قد يكون حبارا.

وظهر المخلوق الغريب قرب الجسر الجنوبي المؤدي إلى جزيرة باوليز، ما بدا أنها سمكة “غير عادية” تسبح في الماء.

وقال ممثل إدارة الموارد الطبيعية لمحطة تليفزيون محلية: “معظم الناس في مكتبي مرتبكون، لكننا لسنا الخبراء”، مشيرا إلى أن “أحد الضباط قال إن الحيوان قد يكون حبارًا لكنه لم يكن متأكدًا”.

وتوقع رئيس الأرصاد الجوية براد بانوفيتش، أن المخلوق يمكن أن يكون إحدى الرخويات التي لا ترصد كثيرا في مياه ولاية كارولينا الجنوبية.