كشف استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة بندر كتبي، عن 4 طرق لحدوث الحمل بدلا من الحقن المجهري.

وقال بندر كتبي: العلاقة الزوجية المنتظمة (لكم ٨ سنوات)، والتنشيط الغير مجدي(١٣ مرة)، والتلقيح الصناعي الغير مجدي(٦ مرات)، والحقن المجهري.