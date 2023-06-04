علق الإعلامي عايد الرشيدي على إلزام النصر بدفع 9.5 ملايين، بجانب 40 ألفًا تقريبًا، تتكرر شهريًا كغرامة تأخير، للبرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب الفتح.

وقال الرشيدي في تصريحات تلفزيونية: “من قال بيتروس ليس له رواتب من النصر بل مكافآت أين عذرهم الآن”.

وأضاف: “لم يصدر أي بيان بخصوص أزمة بيتروس والنصر، وطلعوا إعلاميين قالوا له مكافآت وليس رواتب، وأنا أقول لأي إعلامي لا تأخذ من أحد”.

وأضاف: “أنا صارت معي في إحدى الحلقات وتعلمت من غلطتي عندما أعلن النصر انتهاء عقد عبدالرزاق حمدالله كلمني شخصية أثق فيه وقال لي حمدالله لن يلعب في الملاعب السعودية،ورجعت وأعلنت حمدالله لن يلغب في الملاعب السعودية، وفي النهاية لعب حمدالله”.

عايد الرشيدي :

من قال "بيتروس" ليس له رواتب من #النصر بل مكافآت .. أين عذرهم الآن !؟#الحصاد_الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

الراعي الرسمي: @alkhudiroud

الشريك: @osipc_sa@ayed7171 pic.twitter.com/qtFvbVog5i — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 4, 2023

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