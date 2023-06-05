تداول العديد من المهتمين برحلة رائدي الفضاء على القرني وريانة برناوي مقطع فيديو يظهر فيها اختراق مركبة دراجون الغلاف الجوي وهي تبدو مشتعلة.

وفسر رائد الفضاء على القرني سبب هذه الظاهرة، حيث ذكر أن المركبة ظهرت كأنها مشتعلة بسبب غاز البلازما حيث يتكون على السطح الخارجي للمركبة بسبب سرعتها العالي واحتكاك سطحها الخارجي بجزئيات الهواء.

وأضاف أن التفاعل بين احتكاك المركبة بجزيئات الهواء هو السبب في حدوث تفاعل كهربائي ما يؤدي لظهور هذه الحالة التي كانت عليها المركبة لحظة دخولها الغلاف الجوي.