قال المحلل السياسي تركي القبلان إنه في حالة تشكيل قوة بحرية مشتركة ربما ينتج عنها العودة إلى استراتيجية نيكسون “العمودين المتوازيين” المعادلة الاستراتيجية في منطقة الخليج على نحو هذه الاستراتيجية ترتكز على السعودية وإيران كونهما الأكبر على ضفتي الخليج ، وعلى ضوء استراتيجية نيكسون نشأ تعاون سعودي إيراني وإن كان تلك المرحلة لم تخلو من توترات.

وتابع تركي القبلان: أعتقد ورغم تعاون ايران مع روسيا أن المرحلة القادمة قد تدخل ايران في حالة توازن بين الغرب والصين وكذلك روسيا ، اذا مانجحت محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي وكذلك أمريكا وقادت الى العودة للاتفاق النووي ، في تصوري لازلنا في البداية وانما الخيار سيتجه الى تبريد الصراع في منطقة الخليج العربي ، وفي كل الأحوال اذا تم اتباع منهج الخطوة بخطوة نستطيع قياس نجاح أو فشل مثل هذه المبادرات.