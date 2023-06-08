رد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على سؤال أحد الأشخاص بخصوص موقف الأعزب من الحصول على دعم الإسكان.

وقال السويلم خلال إذاعة “إم بي سي إف إم”، إن التنظيمات ممكنة لأي فرد اليوم، مضيفا: “بالنسبة للعزاب، بنراعيهم في جوانب أخرى تتعلق بتنظيم السوق بصورة عامة من خلال تحفيز المطورين العقاريين في سبيل ضخ مزيد من المشاريع السكنية”.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء أكدت على موضوع الأسرة، أما العزاب فبكل تأكيد يتم مرعاتهم.