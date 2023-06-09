أعرب شقيق لاعب الهلال محمد كنو عن استغرابه من الهجوم الذي تعرض له، من قبل الجماهير، بعد إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع لإنتر ميامي الأمريكي وليس الهلال.

وكان بعض الجماهير اتهمت كنو بالوقوف عقبة أمام النادي لضم العديد من الصفقات وكان آخرها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال شقيق كنو: “يعني والله الواحد يوصل ترند عشان في ناس تعزز له، الحين ايش دخل رفض ميسي، يعني ميسي قال محمد كنو خلاني أرفض التعاقد، وايش دخل رونالدو الفترتين يا حبيبي النادي واللاعب يتحملونها وهم راضيين بالقرار”.

وأضاف: ” حاب أقولك يا محمد بكأس العالم نفس اللي كانوا يمدحونك هم نفسهم اللي يدعون عليك، لأن فهم كرة القدم مو من خلف الجوال والتلفزيون”.

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