تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫03561 مقابل الريال الواحد 0٫24766

الدولار:3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي:1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97927

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686

دينار أردني: 5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي:12٫22641 مقابل الريال الواحد 0٫08192

دينار بحريني:9٫96564 مقابل الريال الواحد 0٫10035

الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫37273 مقابل الريال الواحد 2٫68553

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23902