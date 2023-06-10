تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫03561 مقابل الريال الواحد 0٫24766
الدولار:3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي:1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686
دينار أردني: 5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي:12٫22641 مقابل الريال الواحد 0٫08192
دينار بحريني:9٫96564 مقابل الريال الواحد 0٫10035
الريال القطري:1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫37273 مقابل الريال الواحد 2٫68553
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23902
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