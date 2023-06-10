رأى الكاتب الرياضي حافظ المدلج أن شعبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر من الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال المدلج في تصريحات تلفزيونية: “رونالدو لحاله ثم يأتي بعده من يأتي ونحن بحاجة للاعبين مميزين ولهم سمعة”، مشيرا إلى أن: “ميسي لا يمتلك صدى رونالدو الإعلامي الذي يحظى بمليار متابع”.
يذكر أن ليونيل ميسي أعلن قبل أيام انقاله إلى إنتر ميامي، في قرار هز أركان الدوري الأمريكي.
فيديو | الكاتب الرياضي د. حافظ المدلج: ميسي لا يمتلك صدى رونالدو الإعلامي الذي يحظى بمليار متابع #برنامج_120#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/4D6h9T7D4u
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 10, 2023
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