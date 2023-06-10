رأى الكاتب الرياضي حافظ المدلج أن شعبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال المدلج في تصريحات تلفزيونية: “رونالدو لحاله ثم يأتي بعده من يأتي ونحن بحاجة للاعبين مميزين ولهم سمعة”، مشيرا إلى أن: “ميسي لا يمتلك صدى رونالدو الإعلامي الذي يحظى بمليار متابع”.

يذكر أن ليونيل ميسي أعلن قبل أيام انقاله إلى إنتر ميامي، في قرار هز أركان الدوري الأمريكي.