احتفلت الملكة رانيا، مع ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بذكرى زواجها الثلاثين، حيث شاركت فيديو يتضمن مختارات من أفضل اللحظات التي جمعتهما سويا.

وعرضت الملكة رانيا مقطع على صفحتها على إنستجرام وأرفقته بصوت كوكب الشرق أم كلثوم “إزاي أوصفلك يا حبيبي إزاي”.

وعايدت الملكة رانيا زوجها الملك عبد الله، قائلة:”كل يوم يمر يقربنا أكثر، وكل سنة تمضي تؤكد لي كم أنا محظوظة لقضاء حياتي معك، عيد زواج سعيد ملكي”.