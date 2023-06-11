أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الدكتور عبدالله المسند، أن إعصار ⁧‫بيبارجوي‬⁩ بيبار جوي‬⁩ في ⁧‫بحر العرب‬⁩ وصل إلى المواقع الحارة، مما أدى إلى شحنه بالطاقة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي في تويتر :” أن الإعصار شدته ارتفعت إلى الدرجة الثالثة اليوم؛ علمًا أن الدرجة الخامسة هي الأقوى.”

وأوضح أنه سيواصل رحلته البحرية البطيئة ناحية الشمال ميممًا وجهته ناحية اليابس الهندي والباكستاني.

‏وأفاد بأن سرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 185كم في الساعة، بينما أقصى سرعة مسجلة له 230كم في الساعة، لافتًا الإعصار يتحرك باتجاه الشمال حاليًا بسرعة أفقية تقدر بنحو 9كم في الساعة.

وأشار إلى أن الزلزال يبعد عن مدينة كراتشي في ⁧‫باكستان‬⁩ 650 كم، بينما يبعد عن مدينة أحمد آباد في الهند 750 كم.