قدم مختص في علم العقاقير وصفة صحية لعلاج السعال باستخدام اللبان المر.

وقال ‏‏‏‏استاذ علم العقاقير، جابر القحطاني، إن اللبان المر هو اللبان الذكر والكندر واللبان الشحري وهو عبارة عن مادة راتنجية صمغية تستخرج من جذوع بعض اشجار اللبان بعد خدشاها.

وأضاف أن اللبان المر يستخدم لقطع الرائحة الكريهة وعسم النفس والسعال والربو، وإذا غلي مع البقدونس حتى يتبخر الماء ويبقى منه قدر كوبا غليظ القوام يشرب نصفه في المساء والنصف الآخر شاد الصباح، فإنه ينفع السعال الشديد والنزلات الصدرية.

ولفت إلى أنه يمكن أيضا يتم نقع اللبان المر مع الحليب ليلا ويشرب منه الطفل صباحا فيسكن السعال، أو يؤخذ منه ملء ملعقة أكل وتنقع في ماء لمدة 12 ساعة ثم يشرب، وذلك لعلاج الكحة وطرد البلغم.