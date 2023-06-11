استعرضت الفنانة زارا البلوشي في أحدث ظهور لها رشاقتها، وبلوزتها التي وصفها البعض بالجريئة.

وظهرت زارا البلوشي في مقطع فيديو مستعرضة إطلالتها أمام المرآة، فيما تفاعل معها المتابعون.

وكانت البلوشي قد صرحت في وقت سابق بقولها إن: “الاحترام ما يكون بالملابس، أنتم إذا وحدة طلعت شعرها قلتوا مُخلة بالآداب”، ردا على من يهاجمون إطلالتها.

وفي وقت سابق أثارت زارا البلوشي الجدل بعدما ظهرت في عدة فيديوهات وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بملامح متغيرة بشكل كبير عن ملامحها الطبيعية التي اعتادها الجمهور، وذلك لخضوعها لعملية تكساس لتعريض حجم الفك، وهو ما منحها فكاً أعرض وذقناً أطول، بصورة ملفتة.