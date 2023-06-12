أشادت نائب وزير السياحة، صاحب السمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، بتدشين طيران الرياض.

وذكرت، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لتدشين الهوية البصرية لطيران الرياض، أن السرعة في تدشين طيران الرياض والجرأة في التنفيذ واللون كل ذلك يعكس طموحهم.

وأكدت أن لديهم طموح عالي مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن رؤيتهم في السياحة والطيران هي 100 مليون سائح، و330 مليون راكب، وهم الآن يشاهدون أهداف الرؤية تتحقق بطيران الرياض، واليوم لا يحلمون فقط وإنما ينفذون.

فيديو | نائب وزير السياحة هيفاء بنت محمد آل سعود: السرعة في تدشين #طيران_الرياض والجرأة في التنفيذ واللون يعكس طموحنا #الإخبارية pic.twitter.com/biCMv9YVle — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2023

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