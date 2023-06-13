كشف أحد المحامين عن العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم غسل الأموال، والحالات التي يتم فيها تشديد ومضاعفة العقوبة.

وذكر المحامي، حسين العنقري، إن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 10 سنوات، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن العقوبة تشمل أيضا غرامة المالية تقدر بـ 5 ملايين ريال وذلك في الحالات العادية إذا كان لا يوجد مع الجريمة ما يدفع لتشديد العقوبات.

ولفت إلى أن العقوبات تتضاعف في حال كانت جريمة غسل الأموال ارتكبت عبر منظمة أو عصابة أو استخدم فيها قاصر أو باستخدام السلاح أو العنف أو تمت من خلال جهة ذات طابع ديني أو خيري أو خدمة احتماعية، حيث تصل للسجن 3 سنوات أو السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات أو بإحدى هاتين العقوباتين، مع مصادرة الأمول.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت عن إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة (٦ كيلو) وسجنه مدة ٤ سنوات.

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