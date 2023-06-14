أظهرت الدراسات إلى أن البصل، يتميز بفوائد صحية وخصائص علاجية منقطعة النظير، فهو غني بمركبات الكبريت والمعروفة بخصائصها المضادة للجراثيم، الفيروسات والالتهابات، ولذلك فهو يستخدم منذ العصور القديمة لعلاج الكثير من الأمراض.

ويعتبر باطن القدم مدخلاً قوياً ومباشراً لأعضائك الباطنية، من خلال ما يعرف بـ “ماريديانس” (خطوط الطول الين واليانغ) في الطب الصيني، ومن أروع الطرق لفتح هذه المسارات وتنقيتها، هي ببساطة عن طريق قطع شرائح من البصل أو الثوم، ووضعها داخل جوربك في قاعدة كعبك، أثناء النوم. ويحوي باطن القدم نهايات عصبية تصل لأعضاء جسمك المختلفة.

امتصاص السموم

ومن أفضل الطرق لفتح هذه المسارات، وتنقية أعضاءك الداخلية وتجديد نشاطها، دون حمية، هي وضع بصل أوثوم أسفل باطن القدم، أثناء النوم.

وتساعد هذه الطريقة أيضاً على امتصاص السموم، وتنقية جو الغرفة التي تنام فيها وعند وضعه على الجلد فإنه يقتل الجراثيم والبكتيريا، لذا حين يدخل أثره مجرى الدم من خلال باطن القدم، يساهم في تنقية دمك، والوقاية من الأنفلونزا، والشفاء من بعض الأمراض.

خفض الحرارة

تعد طريقة خفض حرارة الطفل بالبصل من أقدم الطرق المستخدمة وأكثرها شيوعًا لهذا الغرض، حيث يعتقد أن استخدام البصل فعال في خفض حرارة الطفل وحتى التقليل من الألم الذي يشعر به.

ويفضل اختيار بصل “عضوي”، غير مهجن أو من المنتجات عالية الأسمدة الصناعية والمواد الكيماوية، وإلا أدى الأمر إلى نتائج عكسية، فحتى الخضار غير العضوية تعتبر خطرة ومسرطنة.