كشفت العلامة اليابانية الفاخرة عن مجموعة صور حية لسيارة لكزس GX موديل 2024 الجديدة كليًا على إحدى الطرق العامة في أمريكا .

وستتوفر السيارة بمحرك 6 اسطوانات سعة 3.5 لتر توربو تشارجز بقوة 349 حصان وعزم دوران 650 نيوتن ويدعمه ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات.

تستخدم لكزس GX الجديدة أيضا قاعدة العجلات الشهيرة باسم GA-F، مع نظام تعليق متطور، والذي يشمل نظام تعليق خلفي متعدد النقاط، وللمرة الأولى تقدم GX بنظام توجيه كهربائي، مع ممتصات صدمات متكيفة يتم التحكم بها من خلال أنماط القيادة المختلفة.

وشملت الإضافات الجديدة أيضا مجموعة تروس تفاضلية محدودة الانزلاق LSD، و تحكم الكتروني في نظام الدفع الرباعي وغيرها من الإضافات و التغييرات .

وجاءت السيارة بتصميم داخلي متطور للغاية مع تقديم مستوى لكزس المعروف من الفخامة، وذلك من خلال لوحة عدادات رقمية بالكامل قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسطية بقياس يصل إلى 14 بوصة مع نظام معلوماتي متطور.