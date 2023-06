تساهم الأطعمة الصحية في الحفاظ على بشرة صحية وتعزز جمالها حيث أن هناك 10 عناصر طبيعية يمكن أن تساعد على تقليل الهالات السوداء تحت العينين، كما يلي:

1. فيتامين C

يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين ويؤدي إلى تفتيح لون البشرة. تعد الفواكه الحمضية والفراولة والكيوي والفلفل من بين المصادر الجيدة لفيتامين C.

2. فيتامين K

يساعد في تخثر الدم ويمكن أن يساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء الناتجة عن الأوعية الدموية الدقيقة المتضررة. تعتبر الخضراوات الورقية الخضراء والبروكلي من المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين K.

3. فيتامين E

يحمي فيتامين E من تلف البشرة ويساعد في الحفاظ على مرونتها. يمكن الحصول على كميات مناسبة من فيتامين E عن طريق تناول المكسرات والبذور والسبانخ والأفوكادو.

4. فيتامين B12

يساعد فيتامين B12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يحسن مظهر الهالات السوداء الناتجة عن فقر الدم. تشمل مصادر فيتامين B12 المنتجات الحيوانية مثل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان.

5. حديد

يعد الحديد ضروريًا لصحة الدورة الدموية والوقاية من فقر الدم. تشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء والفاصوليا والسبانخ والحبوب المدعمة

6. أوميغا-3

تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على تغذية البشرة وتقليل الالتهاب. يمكن الحصول على النسب الموصى بها من أحماض أوميغا-3 م الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين وبذور الكتان وبذور الشيا.

7. الزنك

يدعم تكوين الكولاجين والتئام الجروح. من بين أهم المصادر يأتي المحار ولحم البقر وبذور اليقطين والعدس

8. مضادات الأكسدة

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر في حماية البشرة من الجذور الحرة وتعزيز صحة البشرة.

9. حمض الهيالورونيك

على الرغم من أن حمض الهيالورونيك ليس مادة مغذية، إلا أنه يساعد في تحسين ترطيب البشرة وتقليل ظهور الهالات السوداء. يمكن العثور على حمض الهيالورونيك في مرق العظام والخضراوات الورقية ومنتجات

10. الماء

يعد تجنب الجفاف أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على بشرة صحية. يساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم على ترطيب الجسم والبشرة بما يمكن أن يمنع ظهور الهالات السوداء.