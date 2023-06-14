أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن صفقة الاندماج التي دشنها صندوق الاستثمارات العامة ، بين “ليف غولف” ورابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) ماهي إلا خطوة واحدة في استراتيجية السياحة والاستثمار الطموحة للمملكة.

وقال الفالح أن المملكة لديها خطط واستثمارات في العديد من الرياضات مثل الملاكمة، وكرة القدم، وفورميلا إيه، وفورميلا إي، والغولف

وأضاف : “أي رياضة لها مستهلكون عالمياً ومحلياً هي رياضة نهتم بها كفرصة استثمارية، ليس فقط لتحقيق عوائد تجارية للمستثمرين، سواء كانوا صندوق الاستثمارات العامة أو مستثمرين من القطاع الخاص، ولكن أيضاً لتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، فهي جزء من جدول أعمالنا السياحي”.

وتابع : “تعتبر الرياضة عنصراً مهماً في الاقتصاد العالمي والاستهلاك والإعلام والمحتوى الرقمي، وهي الآن في أيدينا عبر أجهزة الهاتف والكمبيوتر المحمولة، سواء كأفراد أو أسر وكشركات”. “وبالطبع، بصفتي وزيراً للاستثمار، أرحب بها باعتبارها فرصة لنا لخلق المزيد”.

وأكمل : “إنه جزء من الحفاظ على مواطنينا السعوديين، والمقيمين العالميين الذين يختارون المملكة موطناً لهم، للبقاء في السعودية واستهلاك هذا المنتج الذي يرتفع الطلب عليه”، “وأيضاً لجلب متابعي الرياضة العالميين إلى المملكة لمختلف الأنشطة والرياضات التي ستتم هنا

واستطرد “لدينا واحدة من أعلى معدلات استهلاك الفرد للعديد من الأنشطة الرياضية، والرياضات الإلكترونية والألعاب الرقمية”. لافتا إلى أن إنشاء هذه الأنشطة في المملكة ، بملكية كيانات سعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة، سيوجه هذا الطلب بطرق إيجابية وسيحقق عوائد تجارية”.