كشفت مصادر صحفية أن البرلمان اللبناني فشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية من الجولة الأولى، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الـ 12.

ويُشار إلى أن كلا من سليمان فرنجية وجهاد أزعور في الحصول فشلا في الحصول على الأصوات اللازمة في الجولة الأولى لمحاولة انتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان، حيث حصل فرنجية على 51 صوتا بينما حصل أزعور على صوتا 59.

وانطلقت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في 29 سبتمبر الماضي قبل قرابة 33 يوما من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

يُذكر أن رئيس الجمهورية يستمر في منصبه لست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزًا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.