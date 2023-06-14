أظهر مقطع فيديو نادر ، مسجد قباء ومسجد القبلتين أثناء زيارة ملك ماليزيا عبدالحليم معظم شاه قبل نحو 50 عاماً.

ويعود تاريخ التقاط الفيديو لعام 1394 هجريا “1974 م”، أي قبل 50 سنة تقريباً.

يذكر أن السلطان عبد الحليم معظم سلطان ولاية قدح شمال البلاد، أدى اليمين الدستورية لتولي منصب ملك ماليزيا الرابع عشر لفترة 5 سنوات، في مراسم تقليدية أقيمت بالقصر الوطني في العاصمة كوالالمبور في 13 ديسمبر 2011.

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها عبد الحليم هذا المنصب، فقد كانت المرة الأولى عام 1970 واستمرت حتى 1975. ووفقاً لنظام الملكية الفريد في ماليزيا، يتولى سلاطين الولايات التسع في البلاد منصب الملك بصورة دورية لمدة خمس سنوات.