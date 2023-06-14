أكد نجل سائق الشاحنة المصري التي اشتعلت بها النيران أثناء تفريغ حمولتها داخل محطة وقود المعنا ببندر قنا في مصر، أن والده أنقذ المنطقة من كارثة كبيرة محققة .

وأوضح نجل السائق خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إم بي سي مصر، أن حالة والده الصحية مستقرة، إذ يعاني من بعض الحروق الطفيفة.

وقال محمد:” أن والده أنقذ المنطقة من كارثة محققة قبل انفجار محطة الوقود بعد وصول النيران من السيارة لكافيتريا المحطة، عبر قيادة الشاحنة بعيدًا عن المحطة.”

وأفاد بأنه حاليًا تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة، ومن المحتمل خروجه غدًا، لافتًا أن والده يعمل بشركة مصر للبترول منذ أكثر من 20 عامًا، وسيحال إلى المعاش بعد نحو 5 أشهر.

ومن جانبه، أكد أحد شهود عيان الحادث، الذي يسكن بجوار المحطة، إن الحادث كان صعبًا بشكل كبير، موضحًا أنه فوجئ بأصوات الانفجار والهلع بين المواطنين.

وأشار إلى أن سائق الشاحنة، أنقذ المنطقة من كارثة محققة، بإبعاده الشاحنة المشتعلة، التي تحمل 20 طنًا من البنزين، نحو أكثر من 100 متر عن محطة الوقود.