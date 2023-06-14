ظهر المدير العام للجوازات الفريق سليمان اليحيى، في لقطة عفوية أثناء جولته في مطار المدينة مع حاجين أحدهما كردستاني والآخر إيراني.

وحرص الفريق سليمان اليحيى على إلقاء التحية والحديث بودية مع الحجاج، في مشهد عفوي.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.