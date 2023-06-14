كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن آخر تطورات ما تم بشأن إنشاء الوحدات في مجتمع المشرقية.
وقال مدير عام الاتصال المؤسسي في الشركة، صالح العنزي، إن الشركة أصدرت اليوم قرارا باستبعاد 4 مقاولين من مجتمع المشرقية بعد تأخيرات التسليم في عدد محدود من المواقع، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
وأكد أن نسبة التأخير في المجتمع لا تتجاوز 2%، لافتا إلى أنه تم استبدال المقاولين بآخرين في مجتمع المشرقية لحفظ حقوق الجميع، وذلك للمصلحة العامة.
فيديو | مدير عام الاتصال المؤسسي في الوطنية للإسكان صالح العنزي: مصلحة المواطن أولاً.. استبعدنا 4 مقاولين من #مجتمع_المشرقية بعد تأخيرات التسليم في عدد محدود من المواقع#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/nhzKBpXGaC
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 14, 2023
فيديو | مدير عام الاتصال المؤسسي في #الوطنية_للإسكان صالح العنزي: نعمل دائما للمصلحة العامة وتم استبدال المقاولين بآخرين في #مجتمع_المشرقية لحفظ حقوق الجميع ونسبة التأخير لا تتجاوز 2%#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/iZvX7Ft4wx
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 14, 2023
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