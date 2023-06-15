يغيب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن مباراة منتخب بلاده الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي والتي يخوض فيها مواجهة أمام منتخب إندونيسيا في مدينة جاكرتا.

ويأتي ذلك بعد تأكيد ليونيل سكالوني مدرب “الألبيسيليستي” أن ميسي سيشارك أساسيا في مواجهة أستراليا يوم الجمعة القادم، والتي تقام في العاصمة الصينية بكين.

وأكد الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول أن ميسي لن يتوجه مع لاعبي الأرجنتين إلى جاكرتا بعد مواجهة أستراليا، حيث قرر سكالوني استبعاده من القائمة مبكرا حتى يبدأ عطلته بعد موسم طويل.

ومن المقرر أن يستمتع ميسي باستراحة من كرة القدم قبل أن يبدأ مسيرته مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ويبدأ فصلا جديدة في مسيرته الكروية.