تحدث جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن وجود تحرك تجاه الحوادث العنصرية التي شهدتها ملاعب كرة القدم أخيرًا، وتحديدا في إسبانيا.

وقال إنفانتينو، إن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين حيث سيكون دور تلك اللجنة اقتراح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.

وأوضح إنفانتينو بعد اجتماع مع فينيسيوس ومنتخب البرازيل “لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فورًا عند حدوث ذلك، هذا يكفي”.

يذكر أن مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني شهدت هتافات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور وهو ما خلق أجواءً مشحونة في المباراة انتهت بطرده.