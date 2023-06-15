‏أعلن الديوان الملكي، عن برنامج تطوير الخريجين لعام 2023م، لحديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات.

‏وذكر أن البرامج يشتمل على عدة مسارات، منها مسار السياسات العامة وتشمل (الإدارة العامة، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، والعلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والهندسة، والمحاسبة، والقانون، والموارد البشرية).

‏وأشار إلى أن مسار الاقتصاد التطبيقي يشمل(الاقتصاد، وإدارة مالية، والاقتصاد القياسي، والاقتصاد التجريبي التطبيقي، والأساليب الكمية، والرياضيات، والرياضيات الاكتوارية، والإحصاء، والهندسة).

‏ولفت إلى أن مسار العلوم الاجتماعية والسلوكية يشمل (علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد السلوكي، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية)، فيما شمل مسار إدارة البيانات تخصصات (علم وهندسة البيانات، وهيكلة البيانات، وعلم البيانات الضخمة، وتقنية المعلومات، وتكنولوجيا قواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والهندسة، والمحاسبة.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس 6يوليو المقبل، من خلال الرابط التالي: هنا