بيع برج سكاي جارندز السكني الواقع شمال مدينة الرياض بحي المحمدية على طريق الملك فهد بمبلغ 479 مليون ريال صافي، و492 مليون شامل السعي .

ويُشار إلى أن البرج السكني تم بيعه عبر مزاد، علمًا أن سعر المتر فيه بلغ 46.494 الف ريال، حيث تبلغ مساحته 10302 م.

والجدير بالذكر أن مشروع سكاي جاردنز يعد أحد أهم الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، حيث يتقاطع مع طريق الملك عبدالله الذي يشهد حاليا حركة عمرانية واسعة؛ مما يجعل موقعه استراتيجيًا لسهولة الوصول منه إلى مركز المدينة و مراكز التسوق و المعالم الرئيسية الأخرى في مدينة الرياض من الجهات الأربع (الشمال، الجنوب، الشرق، و الغرب.