أوضح الدكتور فهد السحيباني أعراض الإصابة بمرض “السيلياك”، مبيناً أن من أبرز الأعراض هو فقدان الوزن بشكل واضح

وقال السحيباني:” من بين أعراض الإصابة بهذا المرض والتي قد تكون شائعة ومرتبطة بأمراض أخرى، الوهن، الخمول، الغثيان، ضعف المفاصل، القلق، اسهال، انتفاخ،ولكن في حال طولت فترة الشعور بهذه الأعراض فيجب استشارة الطبيب”.

وحذر السحيباني مرضى السيلياك من عدم اتباع الحمية الغذائية، مشدداً على ضرورة زيارة الطبيب المختص من الحين للآخر لمتابعة فحص الدم

وذكر عدة أطعمة يجب على مريض السيلياك تجنبها، أهمها المواد التي تحتوي على القمح والشعير وكذلك المكسرات المحمصة

ونصح السحيباني بضرورة الفحص للتأكد من عدم الإصابة من حساسية القمح خاصة إذا كان هناك أقارب من الدرجة الأولى مصابين بهذا المرض وكذلك في حالة مرضى السكري من الدرجة الأولى وأصحاب أمراض الغدة الدرقية المناعية ومتلازمة داون وكذلك مرضى القولون العصبي.