أوضح الدكتور فهد السحيباني أعراض الإصابة بمرض “السيلياك”، مبيناً أن من أبرز الأعراض هو فقدان الوزن بشكل واضح
وقال السحيباني:” من بين أعراض الإصابة بهذا المرض والتي قد تكون شائعة ومرتبطة بأمراض أخرى، الوهن، الخمول، الغثيان، ضعف المفاصل، القلق، اسهال، انتفاخ،ولكن في حال طولت فترة الشعور بهذه الأعراض فيجب استشارة الطبيب”.
وحذر السحيباني مرضى السيلياك من عدم اتباع الحمية الغذائية، مشدداً على ضرورة زيارة الطبيب المختص من الحين للآخر لمتابعة فحص الدم
وذكر عدة أطعمة يجب على مريض السيلياك تجنبها، أهمها المواد التي تحتوي على القمح والشعير وكذلك المكسرات المحمصة
ونصح السحيباني بضرورة الفحص للتأكد من عدم الإصابة من حساسية القمح خاصة إذا كان هناك أقارب من الدرجة الأولى مصابين بهذا المرض وكذلك في حالة مرضى السكري من الدرجة الأولى وأصحاب أمراض الغدة الدرقية المناعية ومتلازمة داون وكذلك مرضى القولون العصبي.
كيف تعرف أنك مصاب بمرض "السيلياك"؟… د.فهد السحيباني يُجيب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجيةhttps://t.co/KdARJ8WdcA pic.twitter.com/yZHeFSgphD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 15, 2023
هل هناك خطورة على مريض السيلياك مع الحمية الغذائية؟.. د.فهد السحيباني يُجيب @DrAlsohaibani@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tFHScod2bg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 15, 2023
د.فهد السحيباني: هذه الأغذية يجب أن يتجنبها مريض "السيلياك"
@DrAlsohaibani@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YVsswnYhjh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 15, 2023
د.فهد السحيباني: هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض "السيلياك" وننصح بأن يخضعوا للفحص
@DrAlsohaibani@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yrXrJu1rgO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 15, 2023
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