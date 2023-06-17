أوضحت أخصائية أمراض القلب الروسية الدكتورة بولينا إغناتيفا الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، مبينة أن المعدل الطبيعي لنبض القلب هو 60-100 نبضة في الدقيقة.

وقالت ان أي انحراف عن هذا المعدل يقتضي مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة، فمع التقدم بالعمر وتأثير العوامل الخارجية العديدة يمكن أن يفقد القلب قدرته المعهودة على ضخ الدم.، كما تخلق أمراض القلب والإجهاد عبئا إضافيا عليه وعلى الأوعية الدموية والجسم بصورة عامة.

وتابعت أن تناول كمية كافية من المواد المغذية والفيتامينات والعناصر المعدنية مهم جدا للحفاظ على عمل القلب والأوعية الدموية والجسم بصورة عامة، مشيرة إلى أن النظام الغذائي الخاص هذا يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية.

أكدت على ضرورة الحد من تناول اللحوم الحمراء واستبعاد اللحوم المصنعة و إمكانية تناول لحوم الدواجن والطيور ومنتجات الألبان.