كشف ديوان المظالم عن 430 مرشح ومرشحة للمقابلة الشخصية للوظائف التي بدأ التقديم عليها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

ودعا الديوان المرشحين المرفقة أسماؤهم لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق، والتي ستبدأ اعتباراً من 1444/11/29هـ وحتى 1444/12/03هـ بمقر ديوان المظالم.

وقال أنه على المرشحين للمقابلة الشخصية الحضور في الموعد المحدد (الذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف – جدارات) مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي.

وأكد أنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدد له.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي إلحاقًا لـ إعلان ديوان المظالم بتاريخ 1444/11/15هـ المتضمن توفر (73) وظيفة شاغرة للتعاقد (للرجال، والنساء) عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)

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