عبرت رائدة الفضاء ريانة برناوي عن فخرها بكونها أول امرأة سعودية عربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية.
ووصفت ريانة برناوي رحلة الفضاء بالجميلة، مشيرة: طموحنا هو رؤية الشعب السعودي.
وتابعت: المملكة تتجه في مجال جديد ب4 رواد فضاء سعوديين مدربين وجاهزين ، مضيفة: فخورين جدا بهذه الخطوة التاريخية وتمام المهمة.
#عاجل :
فيديو | رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: فخورة بكوني أول امرأة سعودية عربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية.#صدى
pic.twitter.com/fVnvjwGIeb
— صحيفة صدى الإلكترونية (@SadaNews_) June 17, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً