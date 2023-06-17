عبرت رائدة الفضاء ‎ريانة برناوي عن فخرها بكونها أول امرأة سعودية عربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية.

ووصفت ‎ريانة برناوي رحلة الفضاء بالجميلة، مشيرة: طموحنا هو رؤية الشعب السعودي.

وتابعت: المملكة تتجه في مجال جديد ب4 رواد فضاء سعوديين مدربين وجاهزين ، مضيفة: فخورين جدا بهذه الخطوة التاريخية وتمام المهمة.