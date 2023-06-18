أفادت وزارة الصحة بأن أكثر من 10.9 ألف حاج تلقوا الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حتى يوم أمس السبت، عبر منفذ حالة عمار في منطقة تبوك.

ومن جانبه، أكدت الوزارة أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة لمناظرة الحجاج القادمين والتأكد من وثائقهم وسلامتهم الصحية وتطعيم من لم يسبق له التطعيم.

وأوضحت أنه تم تدعيم المركز بـ 66 فرداً من أطباء وصيادلة وفنيين وإداريين، وسيارتي إسعاف .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى جانب إسعاف طبابة المجهز لإجراء التدخلات الجراحية إذا لزم الأمر، فيما بلغ عدد الأسرّة 10 أسرّة.