نجح مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة حاج تعرض لوعكة صحية.

وكان الحاج الإيراني بالعقد السادس من العمر وتعرضة لجلطة قلبية حادة بسبب تضيق وإنسداد بالشرايين التاجية.

واستقبلت المدينة الطبية الحاله للمريض والذي كان يعاني من ألم شديد بمنطقة الصدر وتم على الفور تم اجراء الفحوصات اللازمة والتحاليل والأشعة المقطعية وأشعة الايكو وإجراء قسطرة قلبية تشخيصية والتي أظهرت نتائجها وجود ضيق وانسدادات بالشرايين التاجية غير قابلة للتوسيع بالقسطرة القلبية.

وقرر الفريق الطبي المكون من جراحي القلب وفريق التخدير والتمريض القيام بعملية قلب مفتوح وعمل جراحة ترقيع الشرايين التاجية تكللت حيث استغرقت ساعات، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة ومتابعة حالته لحين استقرارها وتم بعد ذلك نقله للتنويم وتماثل للشفاء تمهيدا لعودته وإكمال نسكه وهو بأتم الصحة والعافية.