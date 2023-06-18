بات روبين نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي، قريبا من الانتقال للهلال في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

والبرتغالي روبن نيفيز، هو لاعب مميز جدًا، بعمر الـ 26 عاما، يعرف بمجهوداته وسط الملعب، كما أنه مقاتل داخل الملعب وقائد حقيقي للفريق.

ويعتبر نيفيز مكسبا كبيرا للهلال، إذ أكدت تقارير سابقة أن اللاعب متحمس و سيوقع الاسبوع القادم للهلال براتب اكبر مما كان يحصل عليه.

وانضم نيفيز إلى ولفرهامبتون في عام 2017، قادماً من بورتو وشارك في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنصرم.

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