على خلفية مقطع فيديو متداول لحريق بمشروع مستشفى الحبيب الجديد، أصدرت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، بيانًا توضيحيا.

وذكرت المجموعة في بيانها، أن الحريق الذي وقع اليوم الأحد، كان في مشروع المستشفى قيد الإنشاء، بحي الصحافة بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أن الحريق كان محدودًا جدًا، وتمت السيطرة عليه وإخماده في وقت زمني سريع بمجهودات الدفاع المدني، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الحريق، وسيتم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة الموقع.

وكانت “صدى” نشرت مقطعا وثق تصاعد الدخان بشكل كثيف من مستشفى الحبيب الجديد على طريق الملك فهد.

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