كشف حاج سوري يُدعى محمد حامد عن وصيته الأخيرة لأولاده عن طريق تسجيل صوتي سجله قبل 3 ساعات من وفاته في مكة المكرمة، حيث توجه لأداء مناسك فريضة الحج.

وقال الحاج حامد في صيته لأولاده بالتسجيل الصوتي :” أن الموت حق وأنه سامح أمة النبي محمد في حقوقه، وإيفاء ديونه، كما أوصاهم بإكمال بناء المسجد من بعده، وأن يجعلوا بيتًا بناه حديثًا، وقفًا إسلاميًّا لوجه الله فلا يطالبون المستأجرين بدفع الإيجار.”

وأضاف الحاج في وصيته لأبنائه: “أنا الحمد لله يا ابني بتشكرك وبتشكر أخواتك، والموت حق، وأنت مُكفل بالجامع من بعدي، إنت وإخواتك بتبيعوا الأراضي اللي حوالين الضيعة وبتكملوا الجامع يا ابني ما تشحدوا من حد”.

وتابع: “والدار اللي عمرتها هذه وقف لوجه الله، ما بتاخدوا إيجار، ودار الجامع بتظل للجامع وقف للإمام، والبنات ما بتحرموهن من حقن، الله يعطيكم العافية”، مشددًا على أبنائه ألا يحرموا أخواتهم من حقوقهن.

واختتم وصيته بالرضا عنهم جميعًا، كما طلب السماح من جميع أبنائه وزوجته وأختها.