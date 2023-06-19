أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين وذلك للعمل بفروع الشركة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1. أخصائي أول مشتريات.

2 مدير مشارك ، مركز الابتكار.

3. أخصائي تسليم.

4. مدير تجربة العملاء.

5. المدير المساعد للهندسة المعمارية.

6 مدير مشتريات الشركات .

7 مهندس أول ، إنشاءات.

8 مدير التطوير.

9. أخصائي أول ، تطوير.

10. تكامل مهندس الحلول .

11 مدير أول ، مساح الكميات.

12 مهندس أول ، إنشاءات.

13 موظف الاستقبال.

14. مدير تفعيل المجتمع.

15 مدير أول ، تحليل الاستثمار.

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، من خلال الموقع .