أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين وذلك للعمل بفروع الشركة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1. أخصائي أول مشتريات.
2 مدير مشارك ، مركز الابتكار.
3. أخصائي تسليم.
4. مدير تجربة العملاء.
5. المدير المساعد للهندسة المعمارية.
6 مدير مشتريات الشركات .
7 مهندس أول ، إنشاءات.
8 مدير التطوير.
9. أخصائي أول ، تطوير.
10. تكامل مهندس الحلول .
11 مدير أول ، مساح الكميات.
12 مهندس أول ، إنشاءات.
13 موظف الاستقبال.
14. مدير تفعيل المجتمع.
15 مدير أول ، تحليل الاستثمار.
وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، من خلال الموقع .
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