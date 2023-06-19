ثمن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأثنين جهود الوساطة السعودية الأمريكية في السودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية لدعم السودان الذي يشهد حربا منذ أكثر من شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال وزير الخارجية القطري في كلمته: “ليس هناك حل عسكري للأزمة السودانية، ويجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السودان بدون تمييز”، معلنا أن قطر تتعهد بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية بالبلاد.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أكد حرص المملكة على الوقوف مع السودان في الصراع الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن.

فيديو | وزير الخارجية القطري: نثمن جهود الوساطة السعودية الأميركية في السودان#الإخبارية pic.twitter.com/1CeJvaZnDm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023

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