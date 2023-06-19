حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من عمليات اغتصاب نفذها مسلحون في السودان.

وأوضح فولكر في كلمته خلال مؤتمر تنسيق المساعدات الإنسانية في السودان، أن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة، قائلا إن ما بين 18 و20 امرأة اغتصبن في هجوم واحد.

وأشار إلى أن الجناة في “جميع الحالات تقريبا” كانوا من قوات الدعم السريع، مضيفا: “ما زلنا نرى صراعا طائشا لا معنى له، يحدث في ظل إفلات كامل من العقاب”.

وكانت العديد من الاتهامات وجهت في السابق من قبل بعض المواطنين السودانيين إلى قوات الدعم السريع، بتنفيذ عمليات سرقة ونهب واقتحامات للمنازل والمتاجر.

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