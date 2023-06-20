أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، اتصالين هاتفيين بطرفي النزاع في السودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان.

وبحث وزير الخارجية خلال الاتصالين ، مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وجدد وزير الخارجية، دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.