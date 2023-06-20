علق الكابتن طيار عبدالله الغامدي على واقعة طائرة القريات التي واجهت صعوبة خلال هبوطها بسبب شدة الرياح الأمر الذي أثار ذعرا بين الركاب

وقال الغامدي :” البعض تنقصه ثقافة السفر وهذا ليس تقليل أو عدم احترام. المبالغه في الصياح والبكاء ورفع الصوت داخل الطائرة أثناء المطبات الهوائيه أو حالات الطوارئ تؤثر على الجو العام داخل الطائرة”

وأضاف “التزام الهدوء والثقة في حفظ الله والايمان بالقضاء والقدر ثقافة يجب على الجميع داخل الطائرة التحلي بها، وثق تمام الثقة أن الطيار لن يتخذ أي إجراء إلا من أجل سلامتك وأمنك”.



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