كشف رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية ثامر الصبحان عن سبب ارتفاع سعر الماشية المحلية أكثر من المستوردة.

وقال الصبحان أن ارتفاع السعر يعود إلى وجود فرق بين المستورد والمحلي والمطلوب في السوق هو الخروف البلدي.

وتابع أن تغذية الماشية والعلف الذي تتناوله تختلف 180 درجة في المحلي عن المستورد .